Как активисты Автомайдана пикетировали ГАИ: опубликованы фото

Участники Автомайдана присоединились к пикетированию управления ГАИ в Киеве.

Они перекрыли подъезд к улице Богдана Хмельницкого возле здания управления. Подняли капоты машин и включили аварийные сигналы, сообщает Gazeta.ua.

Две девушки одной из машин вылезли в люк на крыше автомобиля и спели Гимн Украины. Скандировали: "Слава Украине! Смерть врагам!".

Также к активистам Автомайдана присоединился художник Сергей Поярков.

Сейчас пикетирование управления ГАИ продолжается. Людей собралось около 600-700 человек.

Люди периодически скандируют: "Банду геть!", "Слава Украине", "Позор".

Подход к митингу охраняют ребята в масках, которые называют себя "антититушками" и говорят, что "мы здесь для того, чтобы не допустить провокаций".

Напомним, 3 января, активисты Автомайдана устроили пикет под зданием киевского УГАИ на Богдана Хмельницкого, 54 и напомнили гаишникам о старой украинской традиции – топить врагов в дерьме.

Ранее активисты заявляли, что будут пикетировать столичное ГАИ "из-за давления на протестующих".

После того как 29 декабря сторонники евроинтеграции устроили акцию Автомайдан в Межигорье, где находится загородная резиденция Президента Виктора Януковича, ГАИишники начали вызывать на собеседования активистов Автомайдана.

фото:Gazeta.ua.

