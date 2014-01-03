Тимошенко "поздравила" оппозицию с Новым годом политических репрессий

Юлия Тимошенко прокомментировала начало рассмотрения уголовного производства по обвинению ее защитника Сергея Власенко в избиении его бывшей жены Наталии Окунской. Экс-премьер назвала это новым политическим судилищем.

Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном пресс-службой ВО "Батькивщина".

"Его (Власенко – Ред.) хотят, как и меня, как и других политзаключенных Украины, бросить за решетку. Янукович успокоится только тогда, когда его политические оппоненты будут или в изгнании, или за решеткой. Работают ради этого даже в праздники и выходные. Нас много и у них нет времени даже праздновать. Нужно работать - душить непокоренных", - написала Тимошенко.

По ее мнению, политический террор против Сергея - это составляющая часть системной войны, которую Янукович объявил Украине, ее народу, ее гражданскому обществу, ее журналистам, ее студентам, всем нам.

"Не мы эту войну объявляли, мы просто все, как можем защищаемся от духовного, нравственного и экономического унижения. Не мы эту войну объявляли, но мы не можем ее проиграть. И не проиграем, если каждый будет стоять за каждого", - подчеркнула опальный политик.

Она призвала лидеров гражданского общества, правозащитников, журналистов, оппозицию, всех неравнодушных людей защитить Сергея Власенко, как смогут, как позволяют их силы.

"Я лично изучила каждую букву дела, которое против него нарисовали. В нем нет ни слова правды. Собственно, как и во всех других политически заказных наработках", - поделилась мнением экс-премьер.

"Я благодарю Сергея за его мужество и стойкость. Он уже три года выдерживает политический террор, ведет свою личную борьбу с режимом, помогает бороться мне и всей нашей команде", - рассказала Тимошенко.

"Держись, Сергей, победа будет за Украиной, а это значит – за каждым из нас. А пока поздравляю с Новым годом, который начался с новых политических репрессий. Надеюсь, что он быстро завершится для их автора", - резюмировала экс-премьер.

Ранее "Главред" сообщал, что Тимошенко обратилась к руководству Качановской колонии с просьбой облегчить ей условия отбывания наказания в связи с истечением трети срока, на который она осуждена.