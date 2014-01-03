Тюремщики рассказали, когда рассмотрят просьбу Тимошенко смягчить условия ее заключения

После того как Юлия Тимошенко обратилась к администрации Качановской исправительной колонии с просьбой о смягчении отбывания наказания, тюремщики пообещали уже в январе 2014-го рассмотреть заявление осужденной экс-премьера.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Госпенитенциарной службы.

В ответ на просьбу Тимошенко перевести ее на участок социальной реабилитации, ведомство сообщило: "Материалы в отношении осужденной Ю.Тимошенко находятся в администрации Качановской исправительной колонии (№ 54) и будут рассмотрены соответствии с требованиями действующего законодательства на очередном заседании наблюдательной комиссии в январе текущего года".

Ранее "Главред" сообщал: по словам защитника экс-премьера – Сергея Власенко, администрация колони "не имеет права" отказать Тимошенко в удовлетворении этого заявления.

Также напомним, 11 октября 2011 года Тимошенко была приговорена к 7 годам тюрьмы и на 3 года лишена права занимать должности во власти.