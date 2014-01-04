Избиение свободовцев Ильенко и Кизина: главные подробности

4 января 2014, 19:00

Нападение было совершено в Киеве.

  • Андрей Ильенко Facebook Андрея Ильенко
  • Сидор Кизин Facebook Андрея Ильенко
  • Сидор Кизин и Андрей Ильенко Facebook Ларисы Лавренчук
  • Андрей Ильенко после избиения Facebook Ларисы Лавренчук
  • Андрей Ильенко после избиения ТСН

 

Вечером в пятницу, 3 января, в центре Киева произошло громкое нападение - были избиты нардеп-свободовец Андрей Ильенко и юрист Сидор Кизин.

На них напали в центре столицы на улице Прорезной, при выходе из здания райуправления ГУ МВД в Шевченковском районе.

Киевская милиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Ее санкции предусматривают наказание в виде ограничения свободы на строк до пяти лет или лишение свободы на строк до четырех лет.

Позже на пресс-конференции, собранной представителями "Свободы", нардепы этой партии - Сиротюк и Мохник - обвинили милицию в организации избиения. Свою позицию депутаты обосновали тем, что о времени начала и окончания допроса знал только следователь, который мог предупредить нападавших.

В милиции Ильенко допрашивали по делу 1 января - напомним, тогда во время факельного марша в честь дня рождения Степана Бандеры неизвестные бросили дымовую шашку в помещение гостиницы "Премьер Палас". Кизин присутствовал на допросе, как адвокат депутата.

"Есть достаточные основания считать, что именно милиция сообщила бандитам, когда свободовцы будут уходить из райотдела", - уверены в партии.

Между тем, сам пострадавший Андрей Ильенко главной версией нападения считает попытку запугать украинское общество.

"Мол, если нардепа и известного правозащитника десяток бандитов накрывают прямо на выходе из РУВД в центре столицы – то чего тогда ждать другим гражданам?", - предположил депутат.

Позже представитель "Свободы" Александр Аронец связал нападение с активным участием Ильенко в протестах на Евромайдане. Он напомнил, что избитый нардеп входит в президиум объединения "Майдан" и заявил, что теперь опасность грозит другим представителям этой организации - Сергею Соболеву, Валерию Пацкану, Руслане Лыжичко и Елизавете Щепетильниковой.

Кстати, обвинил милицию в причастности к избиению и глава политсовета "Батькивщины" Арсений Яценюк. Кроме того, он потребовал ввести международные санкции против главы МВД Виталия Захарченко.

В свою очередь, в милиции сообщили, что не исключают и противоположной версии: нападение могли организовать бывшие члены "Свободы", исключенные из партии

Также следствие отказалось рассматривать покушение на убийство народного депутата - характер полученных им травм не подтверждает подобных предположений.

Кроме того, в милиции опровергли информацию о том, что нападение произошло возле здания райотдела на Прорезной. Правоохранители, кроме того, открыли криминальное производство по статье "хулиганство".

Позже стали известны подробности избиения.

Так, лидер "Свободы" Олег Тягнибок рассказал, что у Ильенко диагностированы сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Кизину в больнице зашили 5-сантиметровую рану на правой щеке.

Сам Ильенко, расказывая о происшествии, отметил, что на него и на Кизина напали и "профессионально избили" около десяти человек. Нападавшие ничего не говорили, ничего не украли и не отобрали.

"Сразу удар в голову, я после этого держался на ногах, потому что меня тяжело в нокаут отправить. Сзади подсечка, я оказываюсь на земле – идет град ударов по корпусу по голове, на затылке – гематомы", - отметил Ильенко.

А по словам Кизина, удары, в основном, пришлись в голову.

Напомним, в ночь на 25 декабря под Киевом была жестоко избита журналистка и активистка Евромайдана Татьяна Чорновол: больше подробностей читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: ТСН.

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