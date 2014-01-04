Оппозиционер рассказал о сотнях боевиков, подготовленных для захвата сцены и штаба Евромайдана

Комендант палаточного городка Евромайдана, нардеп от ВО "Батькивщина" Андрей Парубий владеет информацией о подготовке под Киевом двух сотен боевиков, чтобы захватить сцену на Майдане Независимости и Дом профсоюзов, где располагается штаб национального сопротивления.

Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

"Еще у меня есть достоверная информация, что сейчас вокруг Киева, в 3-4 спортивных залах тренируются около 180 боевиков. И тренируют их не драться - драться они умеют, их тренируют, как входить в Майдан. То есть, они пытаются внедриться в Майдан: получить бейджи, войти в группы добровольцев - или в "Самооборону", или в питание - чтобы однажды под лозунгом "общественность против политиков" попытаться взять под контроль сцену, взять под контроль Дом профсоюзов", - рассказал Парубий.

"И мы понимаем, что ночью, когда 180 специально натренированных людей выступят, то это, конечно, может быть проблемой. Когда мы об этом узнали - публично об этом информировали, нам удалось сбить этот план на 2 января", - поведал оппозицонер.

"Но мы понимаем, что в любой день это может произойти: когда якобы общественность говорит, что освободим сцену от политиков, а тут им сразу на помощь приходит 180 таких "добровольцев". И под таким предлогом, опять же изнутри, будут пытаться внести дисбаланс или конфликт на Майдан", - рассказал комендант Евромайдана.

Ранее "Главред" сообщал, что по словам Парубия, на Евромайдане происходят постоянные провокации и диверсии.

Фото: Facebook Алексея Воронова, видео: radiosvoboda.org