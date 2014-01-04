Кличко попросил Евросоюз ввести санкции против руководства Украины

Лидер партии УДАР Виталий Кличко попросил Евросоюз ввести персональные санкции против украинского руководства.

Об этом он заявил на встрече с вице-президентом Европарламента Джанни Пителлой, передает "Украинская правда".

Кличко отметил, что "моральной поддержки Евросоюза недостаточно".

"Серьезность ситуации вынуждает меня быть предельно откровенным. Одной моральной поддержки нам недостаточно. Сегодня нужно политическое и возрастающее давление на режим Януковича", - заявил политик.

Также он подчеркнул, что таким давлением могло бы стать введение персональных санкций.

"Это, в первую очередь, применение персональных санкций к чиновникам, виновным в нарушении прав человека и избиении мирных людей", - подчеркнул Кличко.

Отдельно политик заверил, что протестующие на Евромайдане настроены на победу и готовы стоять до тех пор, пока не будут выполнены их главные требования.

В то же время Кличко не исключил, что власть, "вполне вероятно, не отказывается от планов применения силы против мирных протестующих".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее генпрокурор Виктор Пшонка докладывал в Раде о ходе расследования событий 30 ноября на Майдане Независимости в Киеве, когда "Беркут" жестко разогнал несколько сотен студентов, митинговавших в центре столицы.

Как сообщил руководитель ГПУ депутатам, следствию не удалось выяснить, кто отдавал приказ о силовом разгоне митинга.