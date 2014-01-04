В Европе снова напомнили: двери для Украины открыты

Двери Европейского Союза остаются открытыми для Украины и в 2014 году.

Об этом заявил президент Европарламента Мартин Шульц на своей странице в Twitter, передает "ЛигаБизнесИнформ".

"Двери для подписания Соглашения об ассоциации остаются открытыми для Украины", - написал он.

Напомним, ранее глава Европарламента неоднократно подчеркивал возможность подписания Ассоциации Украины и ЕС в 2014 году.

Кроме того, Президент Украины Виктор Янукович выразил надежду, что Греция, которая начала председательствовать в ЕС с 1 января 2014 года, будет способствовать подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.