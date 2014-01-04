Завтра никаких митингов на Евромайдане не будет

Завтра, 5 января, на Майдане Независимости не будет традиционного вече – в связи с подготовкой к рождественским праздникам.

Об этом заявил комендант Майдана, народный депутат Андрей Парубий, передает УНИАН.

"Мы завтра не собираем митинга, как такового, учитывая, что завтра предпраздничный день, многие люди находятся по домам, готовятся к Рождеству. Но, тем не менее, лидеры объединения "Майдан", лидеры политических партий, общественных организаций будут на Майдане, и они расскажут о наших планах", - сказал депутат.

Также Парубий отметил, что сегодня на заседании Совета Всеукраинского объединения "Майдан" было сформировано 8 региональных организаций.

"Мы выделили 8 областей, по которым нет никаких вопросов, - это преимущественно области центральной и восточной Украины, и мы утвердили инициативные группы в этих областях, которые начнут работу над созданием региональных организаций ВО "Майдан", - отметил он.

Напомним, начиная с 1 декабря каждое воскресенье десятки тысяч людей собирались на Майдане Независимости.