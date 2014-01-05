На Майдане поймали вора

В субботу, 4 января, на Майдане Независимости был задержан вор, у которого обнаружили полсотни краденых предметов.

По данным пресс-центра Штаба национального сопротивления, преступником оказался пожилой человек, у которого нашли около полусотни предметов, сообщает ТСН.

Мужчина вызвал подозрение поста самообороны своим поведением. Его попросили показать документы и содержимое сумки, в которой обнаружили мобильные телефоны, айфоны, часы, кошельки, банковские карточки и студенческие билеты.

Задержанного передали милиции для проведения следственных действий.

Все найденные вещи отдадут владельцам. Для этого со сцены Майдана был объявлен перечень вещей, за которыми люди могут обратиться в Шевченковский райотдел милиции.

По данным издания, ежедневно на Евромайдане ловят десятки карманников, которые тысячами приехали из разных уголков Украины подзаработать. "Гастролеры" только и ждут, что начнется толкотня и давка. В революционном запале люди забывают о собственных карманах.

Как ранее писал "Главред", в связи с подготовкой к рождественским праздникам 5 января, на Майдане Независимости не будет традиционного вече.

Напомним, к Рождеству на Майдане Независимости готовят угощения для всех участников праздника. Кроме праздничной программы с танцами и песнями всех желающих угостят кутьей двух сортов – по рецепту с Западной Украины и рецепту с Центральной Украины, пончиками и сладкой выпечкой.

Видео: ТСН.