Автомайдан пикетировал дачу Медведчука на Закарпатье: опубликовано видео

Активисты закарпатского Автомайдана 4 января пикетировали дачу сторонника Таможенного союза Виктора Медведчука.

В пикете поместья, которое находится в лесу, участвовало около полусотни автомобилей, сообщает ТСН.

"Мы сегодня собрались здесь, чтобы показать, что нам не безразлично то, что происходит, и мы не будем просто так сидеть и слушать, когда нам заявляют о Таможенном союзе, когда нам заявляют, что наш выбор Таможенный союз и против ассоциации с ЕС", – сказал активист ужгородского Евромайдана Юрий Свитлык.

Акция прошла без инцидентов. Находился ли в это время хозяин на даче, доподлинно не известно, потому что ни он, ни его представители к пикетчикам не выходили.

Люди ограничились скандированием лозунгов, наклейками и карикатурами на воротах. На проходной политику оставили петицию.

Как ранее писал "Главред", Виктор Медведчук прокомментировал акцию Автомайдана, участники которой 29 декабря приезжали к его поместью под Киевом.



"Ни запугать, ни остановить меня не получится. … Я и движение "Украинский выбор" будем активно, всеми законными способами бороться за наши православно-славянские ценности, за дружбу и экономическое сотрудничество с Россией, за интересы людей, которым чужд вандализм, хаос, цинизм, беспорядки и ложь тех, кто любой ценой борется за власть для себя", - заявил Медведчук.



Он также добавил: "Им (оппозиционным лидерам) хочется воевать? Я воевать умею. У нас достаточно сил и возможностей, чтобы отстоять наши взгляды и убеждения".