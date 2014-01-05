На Майдане десятки тысяч людей молились за Татьяну Чорновол

Участники митинга на Майдане Независимости провели молебен за избитую журналистку Татьяну Чорновол.

Активисты Майдана решили помолиться за выздоровление зверски избитой в ночь на 25 декабря активистки Евромайдана и известной журналистки Татьяны Чорновол, сообщает Gazeta.ua.

После молебна жизнь на Майдане пошла по обычному расписанию. Люди готовятся к рождественским праздникам. В настоящее время участники митинга чистят котлы, для того, чтобы варить кутью. Обещают, что продукты для кутьи подвезут из разных областей Украины.

Как ранее писал "Главред", несмотря на то, что активисты в связи с подготовкой к празднованию Рождества решили 5 января отменить митинг, на Майдан Независимости пришли десятки тысяч людей.

Напомним, накануне было решено не проводить сегодня вече, а готовиться к Рождеству.