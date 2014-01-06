В Межигорье провели молебен: на 15 молившихся – 17 автобусов "Беркута", опубликованы фото и видео

Всю неделю перед Рождеством активисты проводили акцию "Молитва у Дзвінкової криниці, за Україну без крові і тиранії!" в лесу под Межигорьем, неподалеку резиденции Президента Виктора Януковича.

Однако 5 января охрана мероприятия превзошла все предыдущие: полтора десятка паломников, пришедших на акцию, встречали 17 автобусов с бойцами "Беркута".

"5 января 2014 года паломников на акцию в Межигорье пропустили беспрепятственно. Однако сопровождение со стороны "Беркута" побило все предыдущие рекорды. На полтора десятка паломников, стояло 17 автобусов с бойцами спецподразделения", – сообщили участники акции на страницах Facebook.

По дороге к месту молебна прихожане успели коротко пообщаться с сотрудниками спецподразделения, поздравив их с праздником, и получив ответное поздравление. А во время литургии желающие смогли исповедоваться накануне Рождества и причаститься.

По словам участников молебна, после литургии священник попытался провести их к "Владимирским дубам", под которыми Тарас Шевченко писал свои стихи, но паломников не пустил туда "один из руководителей "Беркута" Киевской области".

"Хотя это очевидное нарушение Конституции, священник и паломники не пошли на конфликт", - отмечается в сообщении.

А на обратном пути возник еще один конфликт.

"При возвращении от колодца, представитель "Беркута", впервые применил силу к паломнику, стараясь не дать ему сфотографировать надпись на их автобусе "Нас Рать", – отметили активисты.

По предположению активистов, ранее человека похожего на этого бойца спецподразделения они видели во время разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года.

Сегодня, 6января, в канун Рождества, активисты снова проведут "Молитву у Дзвінкової криниці, за Україну без крові і тиранії!"

Как ранее писал "Главред", 29 декабря возле резиденции Януковича в Межигорье прошла акция оппозиции, в которой приняли участие около 5 тысяч человек. Также приехали главы оппозиционных партий. При этом бойцы внутренних войск перегородили улицу, и не пропускали к Межигорью ни транспорт, ни пеших людей.

Фото, видео: facebook.com