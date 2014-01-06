Оппозиция готовит забастовки: хотят остановить транспорт и производство

По словам лидера УДАРа Виталия Кличко, после рождественских праздников оппозиция намерена провести предупредительную забастовку и на короткое время остановить общественный транспорт и производство.

Об этом он заявил 5 января во время выступления на Майдане, сообщает Радио Свобода.

"Если власть не хочет нас слышать, будем призывать к забастовке. Чтобы они услышали. Первым будет предупредительная забастовка. На короткое время. Когда остановится производство, остановится транспорт. На несколько минут, а может быть на несколько часов. Власть должна отреагировать на требования людей", – сказал политик.

По его словам, оппозиция не собирается сворачивать Евромайдан и планирует провести ряд акций протеста после рождественских праздников.

Как ранее писал "Главред", несмотря на то, что очередное народное вече было отменено в связи с подготовкой к рождественским праздникам, 5 января на Майдан Независимости вышли десятки тысяч людей.

Участники митинга провели молебен за избитую журналистку Татьяну Чорновол.