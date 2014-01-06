Яценюк объяснил, почему в первом туре не будет единого кандидата в президенты: его просто уничтожат

По мнению лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, объявлять единого оппозиционного кандидата в первом туре выборов – это выставлять мишень, которую уничтожат еще до гонки.

Об этом он заявил со сцены митинга на Майдане Независимости 5 января, сообщает Украинская правда.

По словам Яценюка, в первом туре пока такая формула: идут кандидаты от каждой парламентской оппозиционной партии.

"Объяснение очень четкое – одного не зарегистрируют, второго снимут, третьего отравят. Поэтому сегодня выставлять одну мишень, которая будет уничтожена за 15 месяцев до выборов, – это неправильно", – настаивает политик.

Яценюк напомнил, что 18 мая три оппозиционные силы подписали соглашение, по которому они поддерживают единого кандидата во втором туре президентских выборов. По его словам, в 2014 году должно произойти формирование "команды трех оппозиционных сил, в которую входит Тимошенко, Тягнибок, Кличко, Яценюк, в которую входит общественность".

"У нас есть формула. Мы выйдем с этой формулой, и вы все будете аплодировать. И вы скажете: "Они способны победить. А если они способны победить, то мы 45 млн. украинцев также способны победить. Потому что эти люди придут к власти не для себя, а для нас", – сказал Яценюк.

При этом, Яценюк подчеркнул, что эта команда не будет ставить для себя цель разделить кресла.

"Мы не для этого здесь собрались. Мы собрались для того, чтобы каждый украинец дал себе ответ, почему он поддерживает Майдан, почему будет поддерживать именно эти три оппозиционные силы и что изменится после их победы", – заявил он.

Политик заверил, что результатом Майдана должен стать план изменений для страны.

"А кто в каком кресле будет – вы разберетесь. Это не решается между тремя силами, это решается вами. И в этом - принципиальная разница между нами и Януковичем. Янукович хочет решить самостоятельно со своим окружением, кто будет управлять страной. А мы хотим решить вместе, как мы будем управлять страной. А после этого вы дадите мандат тому, кто будет иметь право управлять страной", – пообещал Яценюк.

Как ранее писал "Главред", 4 января Яценюк в очередной раз опроверг возможность выдвижения единого кандидата от оппозиции перед началом президентской кампании.

По его словам, несмотря на заявления Виталия Кличко о возможном выдвижении единого кандидата оппозиции перед стартом президентской кампании, существуют подписанные оппозиционными силами соглашения, которых никто пока не отменял. И эти соглашения предполагают выдвижение единого кандидата от оппозиции лишь во втором туре президентских выборов.