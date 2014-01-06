Добкин обозвал свободовцев "политическими гопниками"

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин назвал представителей ВО "Свобода" "политическими гопниками".

"Жизнь политических гопников полна приключений. То ветеранов 9 мая мучают, то памятники ломают, то в морду получают. Романтика", – написал чиновник в Twitter.

Напомним, накануне он выложил фото избитого нардепа-свободовца Андрея Ильенко.с подписью "Гитлер капут", сопроводив его следующей надписью: "Друзья прислали фото. Грешно смеяться над больными людьми... Но не могу сдержаться".

Как ранее писал "Главред", ВО "Свобода" требует привлечь Добкина к уголовной ответственности из-за призывов к нарушению территориальной целостности Украины.

29 декабря в Twitter Михаил Добкин написал, что нужно отменить пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому территория Галичины присоединилась к СССР.

"Этот идиотизм уже бьет через край. С такими психопатами стыдно жить в одной стране. Нужно отменять пакт Молотова-Риббентропа! К черту этих идиотов с их гробами и мусором в голове! Пусть проваливают!", - написал Добкин.

Так Добкин прокомментировал фотографию гроба, который с собой носили участники похода к резиденции Президента Виктора Януковича "Межигорье".

"Это у них не истерика. Они реально другие люди. Вы представляете, что у них в голове вместо мозга, если они гроб по Киеву катают?", - отметил Добкин.

Фото: twitter.com/mdobkin