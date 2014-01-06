Политолог рассказал, что нужно сделать оппозиции на Евромайдане

6 января 2014, 13:25

Политолог говорит, что может начаться "вырождение" протеста.

Оппозиции нужно экстренно сформулировать внятную повестку дня для Евромайдана и показать личный пример в достижении поставленных целей. Это единственный способ остановить маргинализацию протеста и избежать дискредитации идеи мирных акций в глазах киевлян и украинского общества в целом.

Так прокомментировал ситуацию руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива" Евгений Черненко, пишет УНИАН.

"Главный вопрос повестки дня Майдана 2004 года был решен за месяц. Евромайдан стоит уже полтора месяца, и его смысл из плоскости влияния на политику и достижения востребованных обществом целей перешел в плоскость самосохранения и банального удержания территории в центре столицы. За все это время оппозиция не смогла предложить реалистичную стратегию и действенным образом повлиять на ситуацию в стране. Пока Евромайдан продолжает играть свою роль в структурировании гражданского общества. Однако отсутствие видимых результатов тормозит этот процесс. Сохранение Майдана как самоцель неспособно надолго привлечь состоявшихся социально активных людей, они постепенно вытесняются специфическим контингентом, который всегда находит себе применение в смутные времена. Майдан как механизм гражданского общества и фактор влияния на власть будет существовать, только если удастся остановить его маргинализацию. Если же протест окончательно скатится до уровня так называемого "Антимайдана", который недавно имело место в Мариинском парке, то в будущем крайне сложно будет сплотить людей даже вокруг самых внятных идей", – считает Черненко.

По мнению эксперта, недопущение такого развития событий лежит в сфере ответственности оппозиции.

"Остановить вырождение Майдана сегодня под силу только тем, кто взял на себя роль его вдохновителей и выступает от его имени. Власть продемонстрировала, что присутствие сколь угодно большого числа людей на Майдане, перекрытие улиц и захват зданий, концерты, народные вече и круглые столы ничуть не мешают проводить ей такую внутреннюю и внешнюю политику, которую она считает нужной. Поэтому если оппозиция не хочет получить репутацию уличного театра, который, как известно, называется балаганом, ей необходимо сформулировать реалистичные цели, интересные не только ей, но и обществу, и перенести свою активность с пленера в парламент. Такая возможность у нее представится уже скоро – до возобновления пленарной работы Верховной Рады остаются считанные дни, – говорит Евгений Черненко.

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