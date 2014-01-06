В МИД объяснили, почему не реагируют на "еврохохлов": кто такой Задорнов?

Называя украинцев "еврохохлами", российский юморист Михаил Задорнов оскорбил чувство национального достоинства украинцев, однако в МИД не собираются официально реагировать на его слова.

Об этом заявил глава пресс-службы МИДа Евгений Перебийнис, передает Радио Свобода.

При этом дипломат объяснил, почему в ведомстве не стали официально реагировать на оскорбления юмориста.

"Для господина Задорнова было бы слишком много чести, если бы на него реагировал целый МИД", - заявил он.

Также Перебийнис отметил, что, "как гражданин, я могу сказать, что даже таким, так сказать, сатирикам, нужно внимательно следить за гранью, которая отделяет юмор от оскорбления целого народа".

Отдельно дипломат заявил, что у граждан Украины высказывания Задорнова вызывают "отвращение".

В свою очередь, пресс-служба МИД сообщила, что не собирается реагировать на слова Задорнова, потому что они не соприкасаются с международной политикой.

"Международная политика и зарубежная сатирико-юмористическая эстрада - это совершенно разные несоприкасающиеся плоскости. Кто такой Михаил Задорнов, чтобы МИД реагировало на его высказывания? Мало ли кто из простых граждан, которые не являются влиятельными политиками за рубежом, что-то говорит об Украине. Неужели МИД должно реагировать на каждый такой выпад? Поэтому каким-то образом реагировать на высказывания зарубежного сатирика со стороны украинского МИД было бы совсем неприемлемым", - отметили в пресс-службе МИД Украины.

Напомним, как сообщал "Главред", нардеп Виктор Балога призвал министра иностранных дел Украины немедленно прервать рождественские дела и вызвать "на ковер" посла РФ, чтобы высказать ему свое отношение к словам юмориста.

Как известно, в интервью "Радио Неформат" Задорнов высказал свое отношение к украинцам: "Еврохохлы" так называемые, "ЕвроКличко", они нас обвиняют в том, что Россия делает Украину колонией...Ребят, какая может быть колония из страны, которая ничего не производит", — сказал он.