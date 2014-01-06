Евромайдану перед началом рождественской молитвы отключили свет

На Майдане Независимости в центре Киева перед началом рождественского молебна было отключено уличное освещение.

Об этом сообщает УНИАН.

В частности, погасли уличные фонари по улице Институтской – с верхнего выхода станции метро "Крещатик".

Также отключен свет у здания Октябрьского дворца, консерватории, Дома Федерации профсоюзов, почтамта.

Несколько фонарей освещают площадь возле гостиницы "Украина", верхнюю часть ТРЦ "Глобус".

В то же время из дома консерватории освещена статуя Независимости. Митингующие с помощью бензиновых электрогенераторов освещают фонарями баррикады на улице Институтской и частично палаточный городок.

В то же время на Крещатике со стороны Майдана Независимости в направлении улицы Богдана Хмельницкого наружное освещение работает.

На главной площади столицы в это время почти 5 тысяч человек.

В ближайшее время ожидается выступление со сцены Майдана лидеров оппозиции: Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Евромайдан пригласил всех желающих совместно отметить праздник Рождества.