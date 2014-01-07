В США украинцы провели свой Евромайдан: Ukraine, we stand with you

В канун Рождества диаспора провела акции солидарности с Евромайданом
В частности, в Нью-Йорке активисты провели форум- дискуссию "Ukraine, we stand with you", где обсудили планы помощи Майдану, сообщает VIDIA.
Во время дискуссии организаторы обсудили конкретные проекты помощи Украине.
А в Вашингтоне состоялся благотворительный концерт по сбору средств на нужды Евромайдана. В концерте приняли участи украинские, российские и американские музыканты.
По словам Мирославы Гонгадзе, удалось собрать более 6 тысяч долларов.
"Пойдут на нужды Евромайдана через Союз Украинок. Держитесь. С миру по нитке. Как колядовал сегодня Виктор Морозов: "На барикадах стоїмо. Бог народився. Славімо його!", – написала журналистка в своем Facebook.
Также акция солидарности с Евромайданом состоялась в Карнеги в Пансильвании.
Как ранее писал "Главред", сотрудники посольства США в Украине во главе с послом Джеффри Пайеттом, поздравили украинцев с Новым годом видеороликом со стихами.
Все представители дипведомства говорили на украинском и были одеты в вышиванки. Кроме пожеланий счастливого Нового года, в стихах есть и упоминания о нынешних событиях в Украине.
Фото: VIDIA