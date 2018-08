В США украинцы провели свой Евромайдан: Ukraine, we stand with you

В канун Рождества украинская диаспора США провела ряд акций солидарности с Евромайданом.

В частности, в Нью-Йорке активисты провели форум- дискуссию "Ukraine, we stand with you", где обсудили планы помощи Майдану, сообщает VIDIA.

Во время дискуссии организаторы обсудили конкретные проекты помощи Украине.

А в Вашингтоне состоялся благотворительный концерт по сбору средств на нужды Евромайдана. В концерте приняли участи украинские, российские и американские музыканты.

По словам Мирославы Гонгадзе, удалось собрать более 6 тысяч долларов.

"Пойдут на нужды Евромайдана через Союз Украинок. Держитесь. С миру по нитке. Как колядовал сегодня Виктор Морозов: "На барикадах стоїмо. Бог народився. Славімо його!", – написала журналистка в своем Facebook.

Также акция солидарности с Евромайданом состоялась в Карнеги в Пансильвании.

Как ранее писал "Главред", сотрудники посольства США в Украине во главе с послом Джеффри Пайеттом, поздравили украинцев с Новым годом видеороликом со стихами.

Все представители дипведомства говорили на украинском и были одеты в вышиванки. Кроме пожеланий счастливого Нового года, в стихах есть и упоминания о нынешних событиях в Украине.

Фото: VIDIA