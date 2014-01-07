Автомайдан колядовал под Лукьяновским СИЗО, где сидят трое активистов

Активисты Автомайдана 7 января приехали колядовать под Лукьяновское СИЗО, где держат арестованных автомайдановцев Андрея Дзиндзю, Владимира Кадура и Виктора Смолия.

Об этом на странице Автомайдана в Facebook сообщил организатор акции Дмитрий Булатов.

"Приехали под СИЗО. Поприветствуем наших братьев – Андрея Дзиндзю, Владимира Кадура и Виктора Смолия – и других незаконно арестованных активистов", – сообщил активист.

Вместе с Автомайданом под СИЗО приехали активисты нескольких общественных движений и "настоящие колядники из Николаева "Группа Водограй".

Как ранее писал "Главред", журналиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзю задержали 5 декабря вечером. Задержание происходило, по данным МВД, в рамках расследования событий на Банковой, где 1 декабря провокаторы пытались штурмовать администрацию президента с помощью бульдозера.

Дзиндзю арестовали на 2 месяца. 7 декабря его после суда перевели в СИЗО. Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что оппозиция будет готовить апелляционную жалобу на задержание Дзиндзи.

Активисту инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья пострадавшим).

Фото Дмитрия Булатова