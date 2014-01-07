Татьяна Чорновол рассказала, кого считает заказчиком своего избиения

Журналистка Татьяна Чорновол уверена, что ее избиение было заказано лично Виктором Януковичем.

Об этом сама Чорновол заявила в интервью Hromadske.TV, передает "Украинская правда".

"Фактически три последних года я работала против одного человека – это Виктор Федорович. Все остальные попадали в мои статьи исключительно потому, что работали в его команде и в его интересах, занимали определенное высокое место в иерархии, в его пирамиде. Я думала об этом всем, и у меня есть только одна причина – это из-за него. То есть я была в его "черных списках", - добавила Чорновол, отвечая на вопрос о заказчике нападения.

"В настоящий момент я считаю, что так и было", - отметила она.

"Я в последнее время сделала несколько шагов, которые раздражали его лично и членов его семьи. Это касается его резиденции", - пояснила Чорновол.

Также, по мнению журналистки, совершенно неважно, кто совершил нападение: "Думаю, он нашел людей для выполнения этой задачи, которые не были "засвечены" в моих статьях и расследованиях".

Также она отметила, что "Захарченко подозревала только как исполнителя воли Виктора Федоровича".

Напомним, как сообщал "Главред", нападение на журналистку было совершено в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе.

В милиции возбудили уголовное дело и задержали пятерых подозреваемых, которые позже были арестованы судом.

Кроме того, в МВД сообщили, что шестой участник инцидента до сих пор находится в розыске.

Видео: Громадське ТБ