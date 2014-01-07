Евромайдан будет пикетировать министерства Захарченко и Богатыревой

На завтра, 8 января, активисты Евромайдана наметили "тур по министерствам, где сидят упыри".

Об этом сообщили в Общественном секторе Евромайдана, передает 24 канал.

В частности, на 10:00 назначено пикетирование МВД с требованием ускорить расследование нападения на журналистку Татьяну Чорновол.

В 12:00 состоится акция у Минздрава. Там активисты будут требовать прекратить давление на врачей журналистки.

"В деле об избиении Татьяны Чорновол от МВД не было новостей с 30 декабря. Чем занимается следственная группа в течение этих 10 дней? Очевидно, все, что могли сказать на допросах подозреваемые, они уже сказали. Таким образом, заказчик, или посредник заказчика преступления следствию известен, или уже и задержан. В таких резонансных делах очень важно информировать общественность о ходе расследования", - говорится в сообщении.

Также на Евромайдане выразили уверенность, что Минздрав "в лице Раисы Богатыревой" давит на руководство частной клиники "Борис", где находится на лечении Татьяна Чорновол.

"Пытаются сделать так, чтобы те выгнали ее на улицу, не долечив. Причины – признать состояние жертвы избиения удовлетворительным, чтобы дело не смогли квалифицировать, как избиение с тяжкими телесными повреждениями", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал "Главред", 6 января появилась информация о том, что консилиум врачей признал состояние Татьяны Чорновол удовлетворительным и решил выписать ее из стационара.

Позже такое же сообщение было опубликовано на официальном сайте Минздрава.

Между тем, сама Чорновол заявила, что выписываться из больницы ей никто не предлагал, и рассказала, кого считает заказчиком своего избиения.