Патриарх Кирилл рассказал, как "с болью переживает" Евромайдан в Украине: опубликовано видео

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал протесты на Евромайдане в Украине и рассказал об угрозах, которые они, по его мнению, несут.

Об этом он рассказал в интервью программе "Вести недели" на канале "Россия 24", пишет "Украинская правда".

В частности, комментируя вопрос ведущего Дмитрия Киселева, известного своими скандальными высказываниями об Украине, о том, что Церковь остается важным институтом общества, и видимо поэтому "существует соблазн использовать ее с политической конъюнктурной целью, как мы это видим сейчас в Украине", глава РПЦ сказал: "То, что происходит в Украине, очень ранит мое сердце, для меня Украина - родная страна, родной народ".



Кирилл подчеркнул, что "с болью переживает беспорядки в Киеве" и считает, что Церковь может помочь в разрешении кризиса только молитвой, а не участием в борьбе на баррикадах.



"Я молюсь за Украину, молюсь за этот народ. Я понимаю, что существует угроза разделения нации, угроза очередного витка гражданской конфронтации", — отметил патриарх.

Кроме того, он считает, что страна, прошедшая через революции, "должна была бы иметь некую прививку против такого способа решения политических задач". Идеи, провозглашаемые революцией, по мнению патриарха, "не являются программой на самом деле".



При этом он напомнил о знаменитом лозунге революции: "Равенство, братство, свобода" во Франции, куда позже "пришел якобинский терроризм, а затем диктатура Бонапарта".

В Киеве сейчас "тот же самый лозунг, та же самая энергетика, те же самые жертвы на баррикадах, то же самое крушение человеческих судеб", — уверен патриарх Кирилл.



"И поэтому главное послание Церкви — это призыв к миру, спокойствию. "Церковь не может обращаться с политическими программами. И когда на баррикадах появляются священники, которые подзуживают народ, то это не церковное послание", — добавил глава РПЦ.

Напомним, глава УПЦ КП, патриарх Филарет, напротив, заявлял, что ранее высказанное мнение Кирилла о том, что Майдан грозит духовному единству украинцев и россиян, - это неправда.