Евромайдану не хватает лекарств, дров и пополнений для мобилок

Активисты Евромайдана нуждаются в помощи украинцев.

Среди самых необходимых вещей - бензин, дрова, пополнение мобильных (МТС, Лайф, Киевстар), пишет Украинская правда.

Для медпункта в Доме профсоюзов необходимы лекарства - нозальные спреи, лекарства от кашля (АСС, пастилки доктор МОМ), чаи от простуды (Терафлю, Колдрекс), крем для рук, резиновые перчатки.

Кроме того неравнодушных водителей просят не ездить по Украине со свободными местами в салоне.

"Вы можете помочь нашим героям попасть домой, чтобы они немного отдохнули", - отмечают активисты.

По вопросам оказания помощи участники митинга просят обращаться в инфоцентр Дома профсоюзов.

Напомним, 7 января, на Евромайдане в Киеве отпраздновали Рождество.



Тысячи людей, которые посетили в этот день Майдан, молились, пели колядки и угощались праздничными блюдами,