Татьяна Чорновол рассказала, кто платит за ее лечение после избиения

Избитая журналистка Татьяна Чорновол рассказала, что полную стоимость лечения ей оплатил народный депутат от "Батькивщины" Сергей Пашинский.

Об этом она сказала в интервью Громадське ТБ, пишет Сегодня.

"Это лечение оплачивает Пашинский... может, партийными, а может и личными средствами", - сказала активистка.

По ее словам, она считает абсурдной версию милиции о якобы причастности оппозиции к ее избиению. Она также отрицает, что нападение на нее якобы связано с дорожно-транспортным происшествием.

Чорновол уверена, что ее избиение было заказано лично Виктором Януковичем.

Как известно, журналистка была жестоко избита в ночь на 25 декабря 2013 года в Киевской области.

27-28 декабря Печерский районный суд Киева избрал для пяти подозреваемых в нападении меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Шестого подозреваемого милиция объявила в розыск.

По одной из версий, причиной нападения стало то, что журналистка протаранила элитную иномарку.

В Минздраве заявили, что этап стационарного лечения Чорновол в больнице окончен, но она якобы отказывается выписываться.