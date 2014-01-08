Политолог рассказал о проблемах Евромайдана

Массовые протесты на Майдане теряют общенациональное значение и пополняют перечень локальных проблем столицы, констатирует глава Института украинской политики Кость Бондаренко.

Об этом сообщает УНИАН.

"Майдан стал для оппозиционеров чемоданом без ручки. Бросишь его – получишь клеймо коллаборациониста. Даже объявлять об изменении форм протеста никто не решается, хотя эти формы себя исчерпали из-за очевидной безрезультатности. Но и нести чемодан никто не в состоянии, ведь для этого нужно выйти за рамки своих интересов и обозначить платформу и план действий, который заинтересовал бы широкие слои населения. Сейчас же, даже заполонив Совет народного объединения "Майдан" членами своих партий, оппозиционеры не в состоянии контролировать происходящую радикализацию, то есть сокращение числа участников протестов и повышение концентрации экстремистски настроенных личностей в центре столицы", – считает политолог.

При этом он прогнозирует, что разочарование людей Майданом будет расти.

"Реалии меняются. Если изнутри Майдан по-прежнему видится как средоточие свободы и бескомпромиссной борьбы, то извне он начинает восприниматься как инородное тело в организме города. Поскольку влияния протестов на положение дел в стране не ощущается, то у жителей столицы возникает вопрос: какую роль играют перекрытые улицы, баррикады, палатки и костры на асфальте? Если киевляне в ближайшее время не увидят смысла, который бы оправдывал все издержки существования Майдана, то Майдан будет играть против себя", – говорит Кость Бондаренко.

Ранее руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива" Евгений Черненко уже заявлял, что "если протест окончательно скатится до уровня так называемого "Антимайдана", который недавно имел место в Мариинском парке, то в будущем крайне сложно будет сплотить людей даже вокруг самых внятных идей".

По мнению одного из людей, стоявших у истоков Евромайадана, Олега Рыбачука, сейчас "самый большой вызов – как выйти из Майдана". В интервью "Главкому" он заявлял, что "…режим и не собирается падать, ему комфортно. Он понял, что силового сценария не будет, испуг прошел, и началась окопная затяжная война – у кого лопнет терпение. Или у киевлян, или у водителей, или можно будет внутрь Майдана понемногу заселять бомжей, что сейчас и делается. И поднятых идеей там остается все меньше. А что будет делать Майдан после Нового года, Рождества, 8 марта – ответа нет".