Автомайдан собирается пикетировать дома еще 25 чиновников

Активисты Автомайдана составили список из 25 чиновников, которых они собираются посетить.

Об этом сообщил активист Дмитрий Булатов, передает "ЛІГАБізнесІнформ".

"У нас есть уже список. Он с каждым днем становится все больше. Я не могу назвать фамилии, но это действительно те "герои", которые будут обласканы нашими визитами: это милиционеры, это прокуроры, это судьи и другие люди", - подчеркнул он.

При этом активист заверил, что каждый визит будет аргументирован.

"Мы будем аргументировать, почему к ним едем. Мы знаем про их особняки, и не только в Украине. Наши визиты будут масштабными", - сказал он.

Также Булатов отметил, что в списке есть представители не только высшего руководства страны, но и представители других уровней.

"В этом списке около 25 человек. По 11 из них мы уже понимаем, куда ехать, что делать, по остальным – собираем информацию, потому что не хотим ошибиться. Этот список пополняется", - отметил он.

Напомним, как сообщал "Главред", 5 января активисты Автомайдана устроили пикет загородного дома главы МВД Виталия Захарченко в селе Подгорцы.

В тот же день активисты начали пикет дома по улице Ярославов Вал, в центре Киева – где, по их данным, живет министр образования Дмитрий Табачник.

Позже выяснилось, что активисты ошиблись и побеспокоили посторонних людей, и Автомайдан принес свои извинения.