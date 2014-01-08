Луценко не понимает, зачем Майдану стоять до 2015 года

Оппозиции нужно договориться о едином кандидате в Президенты или, по крайней мере, устроить тотальную блокаду нынешней власти. В вместе с тем, в том, чтобы протестующие стояли на Майдане до выборов 2015 года, смысла нет.

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook экс-глава МВД Юрий Луценко.

"Я не поддерживаю решение идти в Президенты разными колоннами. Это хорошая идея для демократических выборов, но не для войны с мафией. Я не понимаю смысла стояния Майдана до выборов 2015 года. Тактика "партизанских вылазок" к властным апартаментам не способна обеспечить кардинальных изменений", - отметил он.



"Но спорить об этом - неконструктивно. Однако, еще есть возможность переломить негативные тенденции", - считает Луценко. По его мнению, "для этого нужно лишь сделать из ВО "Майдан" не вспомогательный отряд для победы определенной партии на президентских выборах, а организованное движение миллионов граждан по найму политиков".

"Потому что общество уже не в 2004-м, когда искали политического мессию. В 2014-м люди рассматривают политиков как инструмент перезагрузки страны", - пояснил оппозиционер.



"И первым тестом этого должно стать умение политиков договариваться между собой. Я глубоко убежден, что только формула единого кандидата во главе единой команды оппозиции может обеспечить переход на нашу сторону части силовиков, бюрократии и депутатов. Но, если уж Майдан не смог преодолеть эгоистического начала вождей, то нужны хотя бы их общее решение и личная ответственность за конкретный план тотальной блокады власти с определенного числа по всей территории Украины!" - предложил Луценко.



"Цель наступления - восстановление Конституции 2004 года, новый закон о выборах, объективный состав ЦИК и дата досрочных выборов Президента в 2014 году. Повторюсь: никакой милиции не хватит, чтобы контролировать всю протяженность автострад, железных дорог, все подходы к администрациям и имениям. Свалить межигорского колосса на глиняных ногах можно. Была бы политическая воля", - добавил он.

Напомним, ранее один из лидеров "Батькивщины" Арсений Яценюк заявлял, что единого кандидата в Президенты в первом туре выборов не будет, так как власть может его просто "уничтожить".

Также Яценюк отмечал, что протесты на Майдане должны продлиться до выборов 2015 года.

В то же время, Виталий Кличко, который ранее заявлял об амбициях занять главный пост в стране, отмечал, что единый кандидат оппозиции необходим.