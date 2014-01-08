Политолог рассказал, что ждет Украину в отношениях с Россией в 2014 году

Тема отношений Украины с Россией и возможное вступление нашей страны в Таможенный союз станет главной интригой внешней политики в 2014-м году.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

По его мнению, во внешней политике основные проблемные вопросы, скорее всего, будут связаны с отношениями с Россией. "Возможно, не сразу, а ближе к концу года будет подниматься тема формализации отношений с Таможенным союзом, а, может, и больше – будет широкая дискуссия об участии Украины в Евразийском экономическом союзе, который будет создаваться в 2015 году", - предположил политолог.

"Дискуссия будет, но не уверен, что обязательно будут политические решения о вступлении в Таможенный или Евразийский союз. Относительно этих вопросов готового сценария нет у руководства страны. Но есть приверженцы данной идеи, которые будут подталкивать Президента Виктора Януковича (причем подталкивать и в Москве, и внутри страны). Так что, в целом, во внешней политике эта тема будет ключевой", - резюмировал Фесенко.

Больше о том, что станет главными политическими интригами Украины в 2014 году, читайте здесь.