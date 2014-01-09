Врач Татьяны Чорновол опровергла заявление Минздрава: никто не говорил, что она здорова

Главного врача клиники "Борис" Ольгу Перельман удивил тон заявления Министерства здравоохранения по вопросу лечения журналистки Татьяны Чорновол, зверски избитой в ночь на 25 декабря.

По словам Перельман, министерство ежедневно интересовалось состоянием здоровья Чорновол и получало соответствующую информацию, но, получив очередные данные об улучшении состояния журналистки, текст своего сообщения с клиникой не согласовало, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Мне очень сложно сказать, почему пресс-служба Минздрава сделала это заявление. Я не могу это комментировать. Они категорично написали, а в медицине не может быть категоричных заявлений", – сказала Перельман.

Она подтвердила, что консилиум, в который входят лечащие врачи клиники "Борис" при участии доцента кафедры неврологии, допустил возможность амбулаторного лечения Чорновол.

"Однако никто не говорит о том, что она здорова", – подчеркнула Перельман.

В то же время, Перельман отрицает, что на клинику оказывалось давление.

"Минздрав не может и не вмешивается в процесс лечения Чорновол. Мы специально не приглашали представителей министерства в консилиум. Минздраву мы подчиняемся лишь в вопросах качества лечения. Этот вопрос они действительно могут проверить и сделать какое-то замечание. Но ничего более. Они не могут нами командовать, в частности - кого нам выписывать", – заявила она.

Как ранее писал "Главред", на сайте Минздрава 6 января появилось официальное заявление о том, что состояние журналистки оценивается как стабильное и удовлетворительное, и она больше не нуждается в стационарном лечении.

В то же время сама Чорновол категорически отказалась от выписки из больницы, а ее муж сообщил, что состояние журналистки "чуть лучше ужасного".

Медики считают, что на восстановление здоровья избитой журналистки уйдет не менее двух месяцев.

Напомним, 5 января Чорновол дала первое интервью после избиения. Она убеждена, что нападение – заказ, а нападавшие хотели ее убить.

Фото: tvi.ua