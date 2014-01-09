Евромайдан проведет очередной пикет под МВД

Активисты Евромайдана и народные депутаты Украины от оппозиции 9 января пикетируют Министерство внутренних дел.

По информации пресс-службы ВО "Свобода", активисты и нардепы придут под здание МВД с требованием прекратить "произвол и террор против активистов Майдана".

Напомним, 8 января активисты провели пикеты под ГПУ, Минздравом и МВД.

Как ранее писал "Главред", оппозиция потребовала от глав украинских силовых ведомств – МВД Виталия Захарченко, Генпрокуратуры Виктора Пшонки и СБУ Александра Якименко – на следующей неделе прийти в Верховную Раду и отчитаться, почему не выполняется закон об амнистии и освобождении всех арестованных участников Евромайдана.