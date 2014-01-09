Как активисты Евромайдана "посевали" возле МВД, опубликованы фото

В четверг, 9 января, сотни активистов Евромайдана и оппозиционные нардепы пикетировали здание МВД. Они требовали прекратить "произвол и террор против активистов Майдана".

Сначала активисты "посеяли" перед зданием МВД, а потом повесили на него украинский флаг. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Батькивщины" Николай Княжицкий.

По его словам, главное требование участников акции - отставка главы МВД Виталия Захарченко.

"Пикетируем МВД. Требуем отставки Захарченко. Повесили на МВД флаг Украины", - написал нардеп.

Также напомним, 8 января активисты провели пикеты под ГПУ, Минздравом и МВД.

Как ранее писал "Главред", оппозиция потребовала от глав украинских силовых ведомств – МВД Виталия Захарченко, Генпрокуратуры Виктора Пшонки и СБУ Александра Якименко – на следующей неделе прийти в Верховную Раду и отчитаться, почему не выполняется закон об амнистии и освобождении всех арестованных участников Евромайдана.

Фото: Facebook Николая Княжицкого