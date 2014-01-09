Как активисты Евромайдана "посевали" возле МВД, опубликованы фото

Активисты повесили на здание на Богомольца, 10, украинский флаг.
Сначала активисты "посеяли" перед зданием МВД, а потом повесили на него украинский флаг. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Батькивщины" Николай Княжицкий.
По его словам, главное требование участников акции - отставка главы МВД Виталия Захарченко.
"Пикетируем МВД. Требуем отставки Захарченко. Повесили на МВД флаг Украины", - написал нардеп.
Также напомним, 8 января активисты провели пикеты под ГПУ, Минздравом и МВД.
Как ранее писал "Главред", оппозиция потребовала от глав украинских силовых ведомств – МВД Виталия Захарченко, Генпрокуратуры Виктора Пшонки и СБУ Александра Якименко – на следующей неделе прийти в Верховную Раду и отчитаться, почему не выполняется закон об амнистии и освобождении всех арестованных участников Евромайдана.
Фото: Facebook Николая Княжицкого