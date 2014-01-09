"Майдан" потребовал от оппозиции выдвинуть единого кандидата и заблокировать Раду

Общественный совет ВО "Майдан" потребовал от оппозиции выдвижения единого кандидата на президентских выборах и заблокировать Верховную Раду с первого дня зимней сессии, чтобы добиться роспуска парламента.

Если же оппозиционеры не смогут заблокировать парламент и остановить бюджетный процесс, то они должны сложить свой 151 мандат, сообщает Радио Свобода.

Представители Майдана назвали крайний срок выдвижения оппозицией единого кандидата - 10 января. Если этого не произойдет, то обещают отреагировать, но пока не уточняют, как именно.

"Мы понимаем аргументацию, что если выдвинуть единого кандидата от оппозиции, то существует опасность, что его могут отравить или что-то другое сделать. Но поверьте нам, есть механизмы, которые защищают от этого настолько, насколько это возможно. Для чего нужен единый кандидат? Для того, чтобы общественность провела аудит этого кандидата, чтобы его поддержать. Избирательная кампания на президентских выборах начинается на следующий день после них. И так уже потеряно очень много времени", - отметил член общественного совета Майдана Павел Жовниренко.

Ранее "Главред" сообщал, что солист группы "Тартак" Сашко Положинский, возможно, будет просить вывести его из состава совета "Майдана", поскольку это "не совсем то", в чем он видит "свою пользу и свою нужность", и есть, по его мнению, люди, которые значительно более достойны того, чтобы входить в состав этого совета.