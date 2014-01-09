Захарченко рассказал оппозиции о расследовании избиений Ильенко и Чорновол

Глава МВД Виталий Захарченко встретился с оппозиционными депутатами и рассказал им о ходе расследований избиений Татьяны Чорновол и Андрея Ильенко.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, сейчас милиция активно разыскивает последнего, шестого подозреваемого, который, возможно, был непосредственным участником избиения Татьяны Чорновол.

Также Захарченко рассказал, что милиция уже выполнила все следственные действия, проведение которых было возможно без участия журналистки и теперь ожидает ее выписки из стационара.

Что касается избиения свободовца Андрея Ильенко, милиция продолжает собирать записи камер наблюдения, расположенных возле места избиения, и ведет их изучение.

Напомним, как сообщал "Главред", журналистка Татьяна Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе. Позже были арестованы пять человек, подозреваемых в нападении, также милиция сообщила о розыске шестого подозреваемого.

Избиение нардепа от "Свободы" Андрея Ильенко и правозащитника Сидора Кизина произошло 3 января - они были избиты неизвестными в центре Киева, после того, как вышли с допроса в милиции.