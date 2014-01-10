Генпрокурор РФ рассказал, что Украина арестовала недвижимость Березовского

Украинская сторона удовлетворила запрос России о наложении ареста на недвижимость Бориса Березовского.

Об этом генпрокурор России Юрий Чайка заявил в интервью "Российской газете", опубликованном 10 января.

"Украина удовлетворила запрос о наложении ареста на недвижимое имущество Бориса Березовского, а также на акции в принадлежащих ему компаниях. Сербским судом продолжает рассматриваться запрос о наложении ареста на акции 8 компаний, принадлежавших Березовскому", – сказал Чайка, подводя итоги работы его ведомства в 2013 году.

Напомним, в своем докладе в апреле прошлого года Чайка указывал, что, кроме наложенного на имущество Березовского ареста, Украина также возвратила "110 миллионов рублей правительству Самарской области и Аэрофлоту, являющимися потерпевшими от его преступной деятельности".

Как ранее писал "Главред", в России на исполнении у приставов находится сводное исполнительное производство на общую сумму 3,2 млрд рублей, одним из должников по нему является Березовский. С 2008 года российские приставы вернули кредиторам в счет долгов Березовского около 300 млн рублей.

Напомним, опальный российский олигарх Борис Березовский умер в конце марта 2013 года в своем доме в Великобритании.

Первые результаты вскрытия показали, что причиной смерти могло стать повешение. Британские СМИ утверждали, что Березовский находился на грани банкротства после нескольких проигранных им судебных процессов. Позже стало известно, что активы российского олигарха на момент его смерти оценивались в 800 млн долларов.