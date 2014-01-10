Кравчук заявил, что Украина может изменить государственный строй

Украина уже может рассматривать вопрос изменения государственного строя.

Такое мнение выразил первый Президент Украины Леонид Кравчук, передает УНИАН.

Во время открытия фотовыставки "Леонид Кравчук: 80 лет с Украиной", экс-президент заявил:

"За прошедшие 23 года мы можем уже сейчас рассматривать вопрос об изменении (государственного) строя. Это не значит, что мы будем (рассматривать). Если 20 лет тому назад для нас был вопрос, какой должна быть Украина, я не имел сомнения, что она должна быть президентской или президентско-парламентской. Потому что тогда нужно было принимать очень быстро решение, не было времени для дискуссий и глубоких аналитических исследований. И тогда та форма правления, которая существует сейчас, она больше всего отвечала потребностям. Сейчас уже можно говорить и о парламентско-президентском государстве", - сказал Кравчук.

В то же время он отметил, что изменение государственного строя страны зависит от воли народа.

Кравчук также считает, что для изменения государственного строя, прежде всего, необходимо провести дискуссию в экспертных кругах и с общественностью на разных уровнях, с учеными.

"Необходимо найти правильное решение, но есть основания для того, чтобы его рассматривать", - сказал он.

Как известно, сегодня Кравчук отмечает 80-летний юбилей. Президент Виктор Янукович подписал указ о награждении Леонида Кравчука - первого Президента Украины (1991-1994 годы), Героя Украины - орденом Свободы.