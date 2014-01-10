Активисты Автомайдана поехали на Житомирщину пикетировать дом командира "Беркута"

Активисты Автомайдана поехали в Житомирскую область к дому исполняющего обязанности командира роты "Беркута" Евгения Антонова.

Об этом заявил на брифинге активист Автомайдана Дмитрий Булатов, сообщает УНИАН.

По его словам, село, в котором проживает Антонов, находится на расстоянии 130 км от Киева.

Он также сообщил, что участники Автомайдана и дальше будут продолжать акции и выезжать к домам тех лиц - представителей власти, которые нарушают законодательство Украины, оказывают давление на мирных протестующих.

Булатов отметил, что информация, которую 9 января была распространено МВД, не соответствует действительности, в частности, акции возле дома, в котором якобы проживает министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

"Никто не извинялся перед человеком, который представляется как владелец дома, потому что нам не за что извиняться", - говорит активист.

Он также отметил, что состоялся разговор, в ходе которого было сказано, что участники Автомайдана будут продолжать ездить "столько, сколько мы будем считать нужным".

Участники Автомайдана не участвуют в акциях вандализма и, наоборот, удерживают от таких действий тех провокаторов, которые присоединяются к Автомайдану, говорит Булатов.

Участник Автомайдана также отметил, что такой ответ устроил владельца дома, и он сказал, что написал заявление, что не имеет претензий к участникам Автомайдана.

В то же время Булатов подчеркнул, что дело не закрыто, и активистов Автомайдана продолжают вызывать на допросы по этому делу.

И.о. командира 3-й роты Беркута Евгений Антонов был опознан на фотографиях вскоре после штурма Евромайдана и АП. Антонова, в частности, обвиняли в личном избиении фотографа Reuters Глеба Гаранчича.

Напомним, ранее сообщалось, что Автомайдан собирается пикетировать дома еще 25 чиновников.

"У нас есть уже список. Он с каждым днем становится все больше. Я не могу назвать фамилии, но это действительно те "герои", которые будут обласканы нашими визитами: это милиционеры, это прокуроры, это судьи и другие люди", - сказал активист Автомайдана Булатов