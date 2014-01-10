Опубликованы фото пикетирования активистами Автомайдана дома командира "Беркута"

В соцсети появились фото пикетирования участниками Автомайдана дома, который, как утверждают активисты, принадлежит и.о. командира 3-й роты киевского "Беркута" Евгению Антонову.

Об этом сообщается на странице Automaidan в Facebook.

По словам активистов, возле дома Антонова дежурило несколько милицейских машин.

Ранее сообщалось, что активисты Автомайдана поедут в Житомирскую область пикетировать дом Евгения Антонова, который в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане начал бить фотокорреспондента Reuters Глеба Гаранича по ногам и по камере, после чего подчиненные Антонова якобы дубинками разбили Гараничу голову.

Напомним, активисты Автомайдана составили список милиционеров, прокуроров, судьей, которым собираются нанести свои визиты. В списке около 25 человек.