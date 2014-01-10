В Киеве активисты Автомайдана заблокировали автобусы с "Беркутом": опубликованы фото

Активисты Автомайдана заблокировали три автобуса с "Беркутом", которые были под Киево-Святошинским суд на проспекте Победы.

Сейчас автобусы с бойцами спецподразделения "Беркут" стоят у обочины дороги. Их окружили около 10 автомобилей Автомайдана, пишет УНИАН.

По информации самих Автомайдановцев, в этих автобусах находятся именно те правоохранители, которые сегодня избили людей возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области.

Напомним, сегодня, 10 января, активисты пикетировали здание Киево-Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила народных депутатов и митингующих.

После столкновений с бойцами спецподразделения "Беркут " возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области, который сегодня вынес приговор "васильковским террористам", были госпитализированы пять пострадавших активистов.

Как известно, 10 января суд приговорил "васильковских террористов" Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза к 6 годам заключения.

Также напомним, участники Автомайдана пикетировали дом "беркутовца" Евгения Антонова, который в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане избил фотокорреспондента Reuters Глеба Гаранича.

фото: УНН.