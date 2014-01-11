Стычка "Беркута" и активистов Автомайдана в Киеве: есть пострадавшие, опубликовано видео

В Киеве на проспекте Победы произошла стычка между бойцами "Беркута" и активистами Автомайдана, заблокировавшими автобусы с силовиками.

Как сообщает УНИАН, милиция применила против протестующих слезоточивый газ. Силовики начали разгонять активистов после того, как они начали раскачивать автобусы с "Беркутом".

Однако митингующие не отступили, стычка в итоге прекратилась.

С места происшествия прогнали провокатора, который разбил спецсигнал на милицейском автомобиле. Участники Автомайдана утверждают, что это не их активист, хотя его автомобиль был украшен флагом Евросоюза.

На место происшествия приехали несколько машин "скорой". В стычках, напомним, пострадал экс-глава МВД Юрий Луценко - ему разбили голову. По информации ЛІГАБізнесІнформ, кроме политика пострадали минимум три человека.



Первую помощь им оказывали медики-волонтеры. У двоих пострадавших - рассечение головы. Одного потерпевшего погрузили в "скорую" на носилках.

Видео с места стычки

В то же время, на месте стычки собираются активисты - их уже не менее тысячи человек.

Участники протеста объявили имена виновных в драке и избиении активистов под Киево-Святошинским судом, из-за чего автобусы с силовиками и были заблокированы Автомайданом.

По словам активистов, за избиение митингующих под судом ответственны майор, командир роты Михаил Добровольский (№ удостоверения - 143813) и его непосредственный командир, подполковник Николай Тягнирядно (№154044).

"Они нам показали свои лица, они находятся здесь в автобусах. Мы установили этих лиц, и они будут привлечены к уголовной ответственности", - цитирует активистов ЛІГАБізнесІнформ.

К людям после этого вышел представитель Автомайдана, который сообщил, что активисты сейчас ведут переговоры с руководством РОВД и заместителем главы МВД.



Изначальное требование к правоохранителям было, чтобы они показали свои удостоверения - это то, ради чего их и остановили.



Участники акции после непродолжительно спора договорились, что маски должны снять все сотрудники "Беркута", которые находятся в автобусах, и после этого им разрешат уехать.



Сейчас представители организаторов протеста вернулись в РОВД продолжать переговоры.

В то же время, в милиции заявили, что протестующие разбили окно и пытались перевернуть автобусы с силовиками.

По состоянию на 1:45 стычек на проспекте Победы не было. Активисты, вместе с тем, заявляли, что к месту события подъезжают новые автобусы с "Беркутом".

По последним данным, бойцы спецназа начали выходить из автобусов и заходить в здание Святошинского райотдела милиции. Активисты блокируют их, требуют показать лица, и тех, кто показал, пропускают.

Блокирование силовиков, напомним, произошло после драки протестующих и "Беркута" возле Киево-Святошинского суда, вынесшего приговор "васильковским террористам".

В результате стычки пять человек были госпитализированы.

Фото: Сегодня