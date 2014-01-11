"Беркут" вышел из блокады Автомайдана: со спецназовцев срывали маски

На проспекте Победы в Киеве активисты Автомайдана разблокировали автобусы с "Беркутом" и позволили спецназовцам выйти из них. При этом с части бойцов митингующие срывали маски.

Как сообщил в своем "Твиттере", журналист Павел Шеремет, все правоохранители прошли в здание Святошинского РОВД.

"Все "беркутовцы" смогли протиснуться из автобусов на территорию РОВД, где укрылись от протестующих. Люди пропускали только тех, кто снимал маски", - отметил он.

Вместе с тем, как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, перед заблокированными автобусами выстроили коридор, который держали участники самообороны Майдана. По нему сотрудники "Беркута" от автобусов прошли к зданию РОВД, которое расположено в 30-ти метрах.



"Беркутовцы" из первого автобуса почти все сняли маски, скрывающие лица, но остались в шлемах.



Бойцы из второго автобуса беспрепятственно вошли в РОВД, несмотря на то, что все были в масках. Проход заблокировали митингующие, началась давка, которая продолжалась около 10 минут. По словам свидетелей, минимум с одного беркутовца удалось сорвать маску.

Митингующих пыталась успокоить певица Руслана, которая также приехала на место события.

Напомним, в стычке с "Беркутом" пострадало минимум четыре человека, среди которых - экс-глава МВД Юрий Луценко. Ему разбили голову.

Активисты Автомайдана заблокировали автобусы с силовиками после драки под Киево-Святошинским судом, вынесшим приговор "васильковским террористам".

В результате стычки с силовиками серьезные травмы получили минимум пятеро протестующих.