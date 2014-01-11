Активистам Майдана грозит 5 лет тюрьмы за стычки с "Беркутом"

11 января 2014, 10:25

Уголовное производство открыто по фактам хулиганства, насилия против милиции и вмешательства в деятельность суда.

По факту событий 10 января у стен Киево-Святошинского суда, вынесшего приговор "васильковским террористам", и Святошинского РОВД Киева, начато несколько уголовных производств по фактам хулиганства, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и вмешательства в деятельность судебных органов.

События квалифицируются по части 3 статьи 296 (хулиганство), части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и части 1 статьи 376 (вмешательство в деятельность судебных органов). За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает УСО МВД.

"Вчера во время вынесения приговора лицам, которых обвиняют в террористическом акте, группа активистов во главе с народными депутатами под флагами ВО "Свобода" пикетировали помещение Киево-Святошинского суда. Часть пикетчиков заблокировала выезды из внутреннего двора суда и прилегающие к помещению улице чтобы не пропустить служебный автомобиль", говорится в сообщении.

По данным ведомства, при попытке автомобиля полка конвойной службы милиции с осужденными выехать за территорию суда митингующие повели себя агрессивно. Радикально настроенные активисты бросали в сторону здания суда и в служебный автомобиль бутылки с водой и камни, блокировали движение машины.

"Несмотря на требования правоохранителей прекратить нарушение общественного порядка, отдельные активисты продолжили препятствовать движению авто, стараясь при этом спровоцировать конфликт с сотрудниками милиции", – отмечается в заявлении.

"Чтобы обеспечить беспрепятственный проезд служебного автомобиля, сотрудники ПМОП "Беркут" оттеснили митингующих от авто, создав коридор для его проезда. Началась потасовка", – уточняют в милиции.

По версии ведомства, неизвестные, бросая камни в сторону правоохранителей, повредили стекло автомобиля полка конвойной службы милиции. Кроме того, в результате неправомерных действий активистов был повреждены фасад здания суда, а "во время зачитывания приговора судье плеснули в лицо неизвестным веществом".

"В результате таких действий около двух десятков работников "Беркута" получили различные повреждения. Один из них госпитализирован с переломом ноги", – констатируется в заявлении МВД.

 Как ранее писал "Главред", противостояние между протестующими и "Беркутом" началось после драки под Киево-Святошинским судом, где было вынесено решение по делу "васильковских террористов".

После стычек под судом активисты Автомайдана заблокировали на проспекте Победы три автобуса с силовиками, принимавшими участие в инциденте. Протестующие требовали от спецназовцев снять маски и показать лица, чтобы зафиксировать, кто принимал участие в избиении под судом. При этом в одном из автобусов пробили колеса.

В момент, когда митингующие раскачивали автобус, "Беркут" попытался разогнать их. В результате началась драка, в которой, в частности получил тяжелые травмы Юрий Луценко.

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Майдан Беркут Евромайдан следствие наказание МВД милиция
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