Оппозиция требует от прокуратуры наказать беркутовцев за ночные события

Народные депутаты от УДАРа вместе со специалистами Центра правовой защиты Штаба национального сопротивления помогли людям составить заявления о нарушении закона о милиции в ходе событий 10-11 января на проспекте Победы.

По словам Валентина Наливайченко, сегодня депутаты планируют передать эти заявления в прокуратуру, сообщает пресс-служба партии.

Как ранее писал "Главред", 10 и вночь на 11 января в Киеве произошло противостояние между активистами Евромайдана и бойцами спецподразделения милиции "Беркут".

Автомобили участников Автомайдана в знак протеста заблокировали автобусы "беркутовцев" на проспекте Победы. Во время противостояния вспыхнула драка, в которой был избит Юрий Луценко и еще несколько человек.