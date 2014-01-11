Жена Луценко рассказала о состоянии избитого мужа

Бывший-министр МВД Юрий Луценко, который пострадал в стычках между "Беркутом" и активистами Автомайдана, не имеет тяжелых травм, однако все еще находится в реанимации.

Об этом сообщила на пресс-конференции его жена Ирина Луценко, передает УНН.

При этом Ирина Луценко отметила, что информация о состоянии ее мужа намеренно искажается.

"Кто-то пытается распространить информацию, что Юрия так избили, что у него отказали почки - это ложь. Я покажу документы, это нагнетание ситуации, чтобы спровоцировать какие-то санкции", - сказала нардеп.

"У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваная рана, которую уже зашили, три гематомы. Юрий потерял координацию, но может разговаривать. Кости черепа не проломлены и не задета мозговая жидкость, то есть его состояние - стабильное, хотя пока он находится в реанимации", - добавила жена экс-министра.

Напомним, в стычках активистов Автомайдана и Беркута серьезно пострадал экс-глава МВД Юрий Луценко.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, на раны наложили несколько швов. Луценко поместили в реанимацию, к нему никого не пускают.

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