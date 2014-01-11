Регионал считает, что "Беркут" в отношении активистов Евромайдана действовал по-европейски

Бойцы "Беркута" во время столкновения с активистами под зданием Святошинского райотдела милиции действовали по-европейски.



Такое мнение выразил депутат-регионал Михаил Чечетов, сообщается на сайте политсилы.

"В нашем случае правоохранители действовали в духе европейской демократии...", - добавил он.

"Ни в одной демократической стране мира суды не проводят свои заседания и не принимают решения под влиянием улицы и под силовым прессингом толпы, в атмосфере жесткой обиды судейского корпуса", - считает политик.



"Если бы в любой другой демократической стране кто-то попытался силовым методом влиять на принятие решения независимой судебной власти, органы правопорядка, соответственно, на это отреагировали", - отметил Чечетов.

Напомним, сегодня, 10 января, активисты пикетировали здание Киево-Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила народных депутатов и митингующих.

После столкновений с бойцами спецподразделения "Беркут " возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области, который сегодня вынес приговор "васильковским террористам", были госпитализированы пять пострадавших активистов.

Как известно, 10 января суд приговорил "васильковских террористов" Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза к 6 годам заключения.