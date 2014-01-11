Политолог прокомментировал конфликты протестующих с "Беркутом"

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что столкновения активистов Евромайдана с бойцами спецподразделения "Беркут" в Киеве свидетельствуют о продолжающемся кризисе протестного движения.

"Ночные события в Святошинском районе показали, что кризис продолжается, но уже в других, более локальных формах. Радикальная часть оппозиции, недовольная успокоением ситуации на Майдане и вокруг Майдана, стремится обострить ситуацию и использует для этого любой подходящий повод", - подчеркнул эксперт, которого цитирует УНИАН.

По мнению политолога, во время суда над так называемыми "васильковскими террористами" произошел некий выброс эмоций, который неизбежен в условиях нынешнего политического напряжения. В то же время, эксперт не исключил того, что некоторыми силами были реализованы целенаправленные действия по раскручиванию конфликта.

"Как это ни парадоксально, но усталость от продолжающегося конфликта провоцирует проявления агрессии с обеих сторон. И сейчас очень важно удержаться от эскалации агрессии и от обострения конфликта. Для избегания подобных конфликтных ситуаций в будущем и оппозиции, и правоохранительным органам необходимо также выработать механизмы оперативного взаимодействия, чтобы гасить проявления агрессии и разводить конфликтующие стороны в самом начале", - подчеркнул Владимир Фесенко.

Напомним, 10 января активисты пикетировали здание Киево-Святошинского райсуда. К помещению суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделения "Беркут".

Во время столкновений под судом и на проспекте Победы, где были заблокированы автобусы со спецназом, милиция избила Луценко и двух народных депутатов от ВО "Свобода" - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика.

Также после столкновений с бойцами "Беркута" были госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Органы прокуратуры открыли уголовное производство по факту избиения Луценко, сообщил его адвокат Игорь Фомин. Однако он не уточнил, по какой статье уголовного кодекса открыто производство, но отметил, что инициатором его открытия стала именно прокуратура.

В пресс-службе Луценко сообщили, что его состояние здоровья врачи расценивают как средней тяжести, однако к нему следователей пока не пускают. У экс-министра врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану на лице и три подкожные гематомы. Луценко пробудет в больнице еще два-три дня.