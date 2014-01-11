После стычек активистов Евромайдана и "Беркута" открыто 6 уголовных производств

После ночных событий вокруг Киево-Святошинского суда и стычек протестующих с "Беркутом" милиция и прокуратура столицы открыли 6 уголовных производств.

Одно касается превышения полномочий сотрудниками "Беркута" , 2 - хулиганских действий со стороны митингующих, передает ТСН.

Также расследуется дело о незаконном препятствовании суду, сопротивлении сотрудникам милиции и блокировании автомагистрали.

Правоохранители считают, что митингующие действовали незаконно и обвиняют их в хулиганстве, незаконном вмешательстве в деятельность суда и сопротивление работникам милиции.

В милиции уверяют, что недовольны приговором митингующие, первыми начали проявлять агрессию и применять слезоточивый газ.

"Митингующие начали бросать в сторону сотрудников милиции и конвойного автомобиля части плитки , палки , а также применяли газ раздражающего действия. Около 20 сотрудников милиции получили различные повреждения. Один из милиционеров госпитализирован с переломом ноги" , - рассказал заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк.

В доказательство своих слов милиция предоставила видео, где видно, как неизвестные из числа активистов бросают палки и применяют слезоточивый газ.

В свою очередь, евромайдановцы называют финал противостояния с "Беркутом" своей победой. Ведь они заставили беркутовцев снять маски и шлемы и показать свои лица.

Как ранее писал "Главред", противостояние между протестующими и "Беркутом" началось после драки под Киево-Святошинским судом, где было вынесено решение по делу "васильковских террористов".



После стычек под судом активисты Автомайдана заблокировали на проспекте Победы три автобуса с силовиками, принимавшими участие в инциденте. Протестующие требовали от спецназовцев снять маски и показать лица, чтобы зафиксировать, кто принимал участие в избиении под судом. При этом в одном из автобусов пробили колеса.



В момент, когда митингующие раскачивали автобус, "Беркут" попытался разогнать их. В результате началась драка, в которой, в частности получил тяжелые травмы Юрий Луценко.

видео: ТСН