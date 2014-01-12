В МВД признали исчезновение участников Евромайдана и открыли дело об убийстве

В МВД подтвердили, что в ночь на 30 ноября в Киеве пропали без вести трое участников Евромайдана.
Об этом сообщил нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль, передает "Украинская правда".
Политик опубликовал официальный ответ МВД на депутатский запрос о пропавших людях.
"МВД прислало ответ на мое депутатское обращение относительно людей, которые пропали без вести на киевском Евромайдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Из предоставленного мной списка граждан установлено местонахождение 26 человек, три человека все еще остаются ненайденными", - сообщил Москаль.
Он также назвал имена людей, которых милиция до сих пор не может найти. Это Олег Бровка, Инна Григорян и Анатолий Шинкарук.
Кроме того, стало известно, что открыты уголовные производства по факту исчезновения людей – по статье "убийство".
Уголовные производства направлены в следственный отдел Шевченковского районного управления ГУ МВД Киева.
Напомним, в ночь на 30 ноября "Беркут" провел жесткий разгон Евромайдана.
Стоит отметить, что после тех действий спецназа акция протеста вспыхнула с новой силой и продолжается до сих пор - в отдельные дни в ней участвуют до 800 тысяч человек.