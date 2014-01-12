В МВД признали исчезновение участников Евромайдана и открыли дело об убийстве

В МВД подтвердили пропажу троих активистов Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Об этом сообщил нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль, передает "Украинская правда".

Политик опубликовал официальный ответ МВД на депутатский запрос о пропавших людях.

"МВД прислало ответ на мое депутатское обращение относительно людей, которые пропали без вести на киевском Евромайдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Из предоставленного мной списка граждан установлено местонахождение 26 человек, три человека все еще остаются ненайденными", - сообщил Москаль.

Он также назвал имена людей, которых милиция до сих пор не может найти. Это Олег Бровка, Инна Григорян и Анатолий Шинкарук.

Кроме того, стало известно, что открыты уголовные производства по факту исчезновения людей – по статье "убийство".

Уголовные производства направлены в следственный отдел Шевченковского районного управления ГУ МВД Киева.

Напомним, в ночь на 30 ноября "Беркут" провел жесткий разгон Евромайдана.

Стоит отметить, что после тех действий спецназа акция протеста вспыхнула с новой силой и продолжается до сих пор - в отдельные дни в ней участвуют до 800 тысяч человек.