"Титушки" перегородили дорогу Автомайдану на Почтовой площади

Автом айдановцы решили объехать автобус "титушек" и выехать на Межигорье другим путем.
"Видно "Беркут" закончился, теперь блокируют "титушками", а милиция отказывается реагировать", - сообщается на страничке в Facebook, пишет Сегодня.
Молодые люди спортивной внешности говорили, что не позволят проехать автомайдановцам. Те, в свою очередь, вступили с ними в словесную перепалку, однако потом решили объехать автобус "титушек" и выехать на Межигорье другим путем.
На Майдане Независимости, тем временем, продолжается Народное вече. Со сцены звучат речи лидеров оппозиции и общественных активистов.
Напомним, с Европейской площади Киева в Межигорье к резиденции Порезидента отправились около двух сот активистов Автомайдана.
Они планируют провести сегодня под резиденцией Президента очередную акцию под названием "Повестка для Януковича"