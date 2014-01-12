"Титушки" перегородили дорогу Автомайдану на Почтовой площади

Колонна активистов Автомайдана, которая двинулась на Межигорье, не смогла выехать с Почтовой площади (рядом с Европейской площадью – ред.). Дорогу автомобилистам перегородил автобус с неизвестными молодыми людьми спортивной внешности.

"Видно "Беркут" закончился, теперь блокируют "титушками", а милиция отказывается реагировать", - сообщается на страничке в Facebook, пишет Сегодня.

Молодые люди спортивной внешности говорили, что не позволят проехать автомайдановцам. Те, в свою очередь, вступили с ними в словесную перепалку, однако потом решили объехать автобус "титушек" и выехать на Межигорье другим путем.

На Майдане Независимости, тем временем, продолжается Народное вече. Со сцены звучат речи лидеров оппозиции и общественных активистов.

Напомним, с Европейской площади Киева в Межигорье к резиденции Порезидента отправились около двух сот активистов Автомайдана.

Они планируют провести сегодня под резиденцией Президента очередную акцию под названием "Повестка для Януковича"