На Майдане говорили о "еврохохлах" Задорнова и "тундрокацапах"

Певец Тарас Петриненко, открывая концерт после вече на Майдане Независимости, ответил Михаилу Задорнову на фразу о "еврохохлах".

Об этом сообщает УНИАН.

"Лучше быть еврохохлом, чем тундрокацапом", - заявил Петриненко.

Также украинский исполнитель подчеркнул, что многие известные люди в России пытаются унизить Евромайдан и добавил, что "а таки Украина – не Россия".

После этого на Майдане начался концерт - Петриненко, в частности, спел несколько песен.

Напомним, как сообщал "Главред", известный российский юморист Михаил Задорнов назвал украинцев, собравшихся на Майдане "еврохохлами".

Эти слова вызывали бурю возмущения не только у сторонников Евромайдана, но и харьковского губернатора Михаила Добкина, который неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Майдана.

Между тем, пресс-секретарь российского шоумена заверила, что Задорнов не будет извиняться за свои слова, даже под угрозой запрета на въезд в Украину: "Он уже и думать забыл и о Киеве, и о Майдане".